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Зубную коронку извлекли из легких жителя Удмуртии

В Глазовской межрайонной больнице в Удмуртии врачи извлекли из легких мужчины зубную коронку. Житель Балезино поступил в больницу после инсульта, однако на месте у него выявили двустороннюю пневмонию и провели рентгенологическое обследование. Тогда врачи и обнаружили инородный предмет, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона.

Пациента экстренно прооперировал дежурный врач. В настоящее время мужчина идет на поправку. Ответить на вопрос, как коронка могла попасть в легкие, он не смог.

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