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Траты жителей Удмуртии на ювелирные украшения выросли на 3%

Жители Удмуртии стали тратить на ювелирные украшения на 3% больше в первом полугодии 2023 года. Всего жители региона потратили 2 млрд руб., сообщает пресс-служба SOKOLOV на основе данных аналитического центра. Средний чек на ювелирные украшения достиг 5,3 тыс. руб., что на 28% выше объема за прошлый год.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе лидером стал Татарстан, где траты на ювелирные украшения составили 6,16 млрд руб. Вторую строчку занял Башкортостан — 5,42 млрд руб., третью — Нижегородская область (5,41 млрд руб.). Наименьшая доля оказалась в Мордовии, где показатель оказался на уровне 737,46 млн руб.

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