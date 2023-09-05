«Россети Тюмень» направили более 1,3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения двух месторождений нефти в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лосинка» и питающих линий электропередачи «Пыть-Ях – Лосинка» и «Ленинская – Лосинка» в ХМАО-Югре. Это позволило повысить надежность электроснабжения Мамонтовского и Омбинского месторождений углеводородов. Компания направила на проведение работ более 1,3 млн рублей.



Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора, 9 выключателей 110 кВ и 35 кВ, а также 18 разъединителей 6 и 35 кВ. В ходе техобслуживания высоковольтных ЛЭП «Пыть-Ях – Лосинка» и «Ленинская – Лосинка» специалисты установили 145 спиральных шлейфовых зажимов и более 70 птицезащитных устройств. Для доставки персонала и материалов на труднодоступные участки линейных объектов компания задействовала гусеничный снегоболотоход.

«Россети Тюмень» постоянно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Ремонт питающего центра 110 кВ «Лосинка» позволил повысить надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений, где с начала разработки добыто свыше 615 миллионов тонн углеводородов.

АО «Россети Тюмень»