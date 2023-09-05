Соревнования Кубка студенческой парусной лиги пройдут в Петербурге

С 6 по 10 сентября в Санкт-Петербурге пройдут итоговые соревнования Кубка студенческой парусной лиги (СПЛ). В них примут участие 40 команд из 20 вузов страны.

Как сообщили организаторы, в рамках этапа Кубка СПЛ будут также проходить финальные соревнования Кубка губернатора и чемпионат вузов Петербурга по парусному спорту. Все регаты состоятся на Финском заливе на базе парусного клуба «ЗигЗаг», который является техническим партнером и организатором спортивной части соревнований.

Состязания организованы министерством спорта и министерством науки и высшего образования РФ, а также комитетом по физической культуре и спорту Петербурга. Среди участников — студенты из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя и Ростова-на-Дону.

Полина Кузнецова

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