Число нарушений при возврате долгов в Челябинской области выросло в 2,5 раза

В январе-июле главное управление Федеральной службы судебных приставов приняло 582 заявления граждан по фактам нарушения их прав организациями, занимающимися возвратом просроченной задолженности. Как сообщают в ФССП, 72 из них касались действий юридических лиц, включенных в государственный реестр, 285 – МФО, 114 – кредитных организаций и 99 – иных лиц.

По результатам рассмотрения обращений приставы за семь месяцев составили 180 протоколов по статье 14.57 КоАП РФ. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Должностные лица регионального управления ФССП вынесли 164 постановления, на основании которых виновных лиц привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 10,7 млн руб.