Глава Челябинской области вручил почетную грамоту президента РФ мэру Миасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил почетную грамоту президента РФ мэру Миасса Егору Ковальчуку. Об этом сообщают в правительстве региона.

Награда Егору Ковальчуку была присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Он с мая этого года занимает пост главы Миасса. До этого Егор Ковальчук почти четыре года был заместителем губернатора Челябинской области.

В ходе церемонии награждения Алексей Текслер также вручил почетные награды 21 сотруднику ММК, «ММК-Метиз», автозавода «Урал» и «ЧТЗ-Уралтрак». Двое сотрудников городской больницы № 1 Магнитогорска получили медали Луки Крымского.

«Также Алексей Текслер вручил недавно учрежденные областные награды – медали “За заслуги перед Челябинской областью” II степени, “За заслуги перед Челябинской областью” III степени. Их удостоены Владимир Богдановский, Леонид Вершинский, Вадим Леонов, Сергей Ульяновский, Белла и Петр Маркоч»,— отмечают в областном правительстве.

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