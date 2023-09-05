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Коммерсантъ FM
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В Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой в воздух из травмата

МВД по Дагестану сообщило подробности массовой драки со стрельбой, которая произошла в минувший понедельник в Махачкале.

По данным пресс-службы силового ведомства, 4 сентября в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Махачкалы поступило сообщение о массовой драке во дворе дома, расположенного на улице Абубакарова. Выяснилось, что ее участниками были школьники, которые к моменту прибытия полицейских разбежались.

Полиции удалось установить всех участников инцидента в течение нескольких часов, они были доставлены в отдел. По данным МВД, конфликт возник из-за того, что один из школьников переписывался с сестрой другого. Во время драки 15-летний житель Шамильского района республики стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю.

С участниками потасовки и их родителями проведена профилактическая беседа, уточнили в МВД, в их отношении составлено 16 административных протоколов.

Юлия Рыбина, Махачкала

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