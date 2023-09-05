В Красноярске отстранили заведующую детсадом после жалоб на откровенные фото

Главное управление образования Красноярска прекратило исполнение обязанностей заведующей муниципального детсада №227 Анастасией Красильниковой. Приказ за подписью начальника управления Марины Аксеновой датирован 5 сентября, рассказали «Ъ» источники в органах власти. В детсаду №227 сообщили, что Анастасии Красильниковой на рабочем месте нет.

Анастасия Красильникова получила известность после обращения родителей воспитанников к городским властям, которое растиражировали СМИ. В нем они отмечали, что из детского сада увольняются «опытные и грамотные специалисты», причиной этому, считают заявители, являются «хамское отношение и снижение зарплаты». Родители просят организовать проверку в отношении заведующей, в частности целевого использования средств, выделяемых дошкольному учреждению. Кроме того, родители обратили внимание властей на то, что заведующая выкладывает в соцсети свои откровенные фотоснимки.

Прокуратурой края организована проверка на основании информации СМИ о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителя детсада №227. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка сведениям о нарушении руководителем детского сада законодательства об образовании, трудовых прав работников, требований бюджетного законодательства, а также надлежащему исполнению Главным управлением образования Красноярска функций учредителя в части контроля за образовательным процессом в детсаду. Результаты проведения администрацией Красноярска служебной проверки в отношении и. о. заведующего детским садом поставлены на контроль в прокуратуре»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Илья Николаев, Новосибирск