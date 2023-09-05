Удмуртия оказалась на 7 месте в ПФО по уровню зарплат

Среднемесячная заработная плата в Удмуртии по итогу января-июня достигла 49,4 тыс. руб. По данному показателю регион оказался на седьмом месте в Приволжском федеральном округе, сообщает Удмуртстат. Лидером рейтинг стал Татарстан — 58,3 тыс. руб., а в конце списка оказалась Мордовия — 43,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По отношению к прошлому году номинальный размер оплаты труда в Удмуртии вырос на 14%, реальная — 7,4%.

Наибольшая среднемесячная заработная плата оказалась в сфере добычи полезных ископаемых — 75,1 тыс. руб., финансовой и страховой деятельности — 69,9 тыс. руб., а также в области информатизации и связи — 64,9 тыс. руб. При этом меньше среднего показателя по региону зарплата оказалась у работников сельского и лесного хозяйств, рыболовства и рыбоводства — 36,7 тыс. руб., а также в сфере гостиниц и предприятий общественного питания — 32,4 тыс. руб.