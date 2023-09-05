Суд арестовал Азата Мифтахова до 3 ноября по делу об оправдании терроризма

Первомайский райсуд Кирова арестовал аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова до 3 ноября. Его обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Светлану Сидоркину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Азата Мифтахова задержали накануне после выхода из колонии после того, как он отбыл там срок. Тогда суд признал его виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Сейчас аспиранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следствие считает, что он в ходе беседы с осужденными в колонии одобрил теракт в здании УФСБ по Архангельской области осенью 2018 года. Сам он вину не признает.

Госпожа Сидоркина отметила, что защита Азата Мифтахова планирует обжаловать решение суда.

"Ъ-Казань"