«Новые правила позволят пациентам не делать ненужных анализов и обследований»

С 1 сентября, согласно постановлению Правительства РФ №736 от 11 мая 2023 года, вступили в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Теперь медицинские учреждения обязаны предоставлять их по стандартам и клиническим рекомендациям, а договор с ними пациентам разрешено подписывать дистанционно. Краснодарский адвокат, эксперт в области медицинского права Сергей Броницкий пояснил, зачем понадобилось дополнительное регулирование сферы медицинских услуг и какие здесь могут быть подводные камни.



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«Согласно российскому законодательству, не только государственные, но и частные медицинские учреждения обязаны следовать как клиническим рекомендациям, так и порядку и стандартам оказания медицинской помощи. Но зачастую бывает так, что частные клиники в стремлении увеличить собственную прибыль расширяли перечень услуг, как по обследованию, так и по консультациям специалистов сверх клинических рекомендаций. С 1 сентября для медучреждений введено обязательное требование: если они выходят за рамки протокола, то от пациента обязаны получать соответствующее письменное согласие.

В части назначения новых процедур ограничения действительно абсолютно оправданы. Потому что ряд медицинских услуг связан не только с диагностикой, но и с определенным вредом — например, КТ или рентгенография, где есть лучевая нагрузка. Просто так назначать эти услуги нельзя. Эти обследования теперь будут прописываться только после консультации узкого специалиста.

Также прописана возможность дистанционного заключения договора пациента с медицинским учреждением. Но сейчас это не самая востребованная вещь и подходит, скорее, для телемедицины. Однако для этого все равно необходим первичный очный прием в медучреждении. И только тогда возможна телемедицина. Может быть, это также коснется оказания дистанционных услуг, например расшифровки анализов. Но это очень узкий спектр, и в массовом порядке пациенты частных медучреждений вряд ли станут дистанционно заключать договоры. Большая часть населения обращается за бесплатной медицинской помощью в муниципальные медучреждения в рамках системы государственных гарантий ОМС, и каких-либо злоупотреблений здесь я не предполагаю.

В части контроля все остается как раньше. Муниципальные медучреждения остаются под контролем Фонда ОМС и Министерства здравоохранения, подразделений Роспотребнадзора. Частные клиники — под контролем Росздравнадзора. При этом муниципальные медучреждения контролируются на постоянной основе. За недостаточную или, наоборот, избыточную диагностику их штрафуют. Причем проверки проводятся как по плану, так и вне плана. Проверки частных медицинских организаций проводятся только по заявлению пациента, который счел, что ему оказали некачественную услугу. На регулярной основе контроля здесь гораздо меньше, чем за государственными медучреждениями.

Новые правила оказания платных медицинских услуг я бы не назвал ужесточением, а скорее дополнительным регулированием. С одной стороны, требования были необходимы. Протоколы и стандарты лечения и у частных, и у муниципальных медучреждений едины. Но бывает так, что частники лечат так, как считают нужным. Новые же правила позволят пациентам не делать ненужных анализов и обследований. Но с другой стороны, как я предполагаю, клиники просто могут заранее брать с пациентов подписку по аналогии с информированным добровольным согласием на использование персональных данных, о том, что обследование и лечение может быть расширенным».

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