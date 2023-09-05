Суд отказал в переносе завода «Кроношпан» в другое место в Уфе

Уфимский районный суд не нашел причин для переноса объектов завода «Кроношпан» в Уфе. С соответствующим иском к ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Кроношпан ОСБ» и Корпорации развития Башкирии (является управляющей компанией индустриального парка «Уфимский», где расположено предприятие) в суд обращалась руководитель движения «Зеленая лига по РБ» Тамара Хабибуллина.

По мнению истца, объекты «Кроношпана» представляют опасность для питьевых водных источников, поскольку в промстоках содержится фенол и формальдегид. На этом основании госпожа Хабибуллина просила суд обязать ответчиков перенести производственную площадку, а цеха предприятия перепрофилировать под складские помещения.

Истец указала, что на территории индустриального парка ею была обнаружена водопропускная труба для вывода стоков, которые, по ее мнению, будут попадать в реку Уфу. В мае текущего года истец совместно с сотрудниками республиканского минэкологии зафиксировала сброс стоков на территории индустриального парка. В отобранных пробах были обнаружены нефтепродукты, фенолы, формальдегид, нитрат-ион, железо, марганец, цинк, что свидетельствует о признаках неочищенных вод.

Представители ответчиков просили в удовлетворении иска отказать.

Суд установил, что основную часть производственного водопотребления предприятий «Кроношпана» составляют безвозвратные потери на технические нужды, трубопровод, о котором говорится в иске, был построен для отвода воды с территории индустриального парка, чтобы избежать ее подтопления. Ранее башкирская природоохранная прокуратура не установила признаков, свидетельствующих о сбросе «Кроношпаном» промышленных стоков на территорию индустриального парка и прилегающие участки.

Природоохранная прокуратура летом 2023 года выявила скопление сточной воды вблизи очистных сооружений АО «Корпорация развития», однако нарушения «носили единичный характер, были обусловлены ведением земляных работ, наличием атмосферных осадкой, скоплением грунтовых вод».

Также суд указал, что доказательств загрязнения поступающих от ответчиков сточных вод в централизованную систему водоотведения не имеется, об этом свидетельствуют данные «Уфаводоканала» и Роспотребнадзора.

Отказывая госпоже Хабибуллиной в удовлетворении иска, суд отметил, что в она не смогла пояснить, какие именно объектов предприятия она требует перенести. В решении также отмечается, что требования истца не основаны на действующем законодательстве, в котором предусматриваются «конкретные меры реагирования» и ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Наталья Балыкова

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