Прокуратура Красноярска проверит управляющую детсада после жалоб родителей

В Красноярске прокуратура организовала проверку после информации СМИ о том, что заведующая детским садом Анастасия Красильникова размещала в сети откровенные снимки, а также нарушала права своих сотрудников.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка сведениям о нарушении руководителем детского сада законодательства об образовании, трудовых прав работников, требований бюджетного законодательства, а также надлежащему исполнению своих обязанностей», - сказано в сообщении.

В настоящее время Анастасия Красильников не работает

«в связи с нахождением в отпуске», уточнили в краевой прокуратуре. Результаты проверки поставлены на контроль администрацией города.

Ранее СМИ сообщали, что родители просят уволить из детского сада педагога за эротические посты, а также не исполнение своих прямых обязанностей. Девушка якобы хамила персоналу и родителям, а также урезала зарплаты подчиненным, не имея на то каки-либо оснований.

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Александр Киселев