В Краснодаре бывший оперуполномоченный ГУ МВД осужден за разглашение гостайны

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего оперуполномоченного ГУ МВД России по Краснодарскому краю к штрафу в размере 100 тыс. руб. за разглашение сведений, составляющих государственную тайну (ч.1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Имя и фамилию фигуранта не раскрывают.

В ходе разбирательства установлено, что в январе текущего года служащий в телефонном разговоре с посторонним раскрыл информацию о содержании документов, к которым имел доступ. Таким образом сотрудник правоохранительных органов допустил разглашение сведений, составляющих гостайну, при отсутствии признаков преступлений, связанных со шпионажем или госизменой.

Нарушение оперополномоченного правоохранительных органов было раскрыто УФСБ РФ по Краснодарскому краю. В суде мужчина свою вину полностью признал.

Анастасия Назарова