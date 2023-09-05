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В Ярославле детская поликлиника на Попова откроется 8 сентября

В Ярославле с 8 сентября заработает новая детская поликлиника на улице Попова. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Строительство детской поликлиники ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» на улице Попова по национальному проекту «Жилье и городская среда» ведет ГК «ЕКС». Первоначально планировалось открыть объект в 2021 году, но сроки неоднократно переносились.

Сегодня господин Евраев сообщил, что поликлиника откроет свои двери 8 сентября.

«Дело было очень непростое. Потому что из-за санкций очень много оборудования, поставки сорвались, пришлось оперативно перестраивать все, менять. Были большие сложности по логистике. Но вот 8 сентября в 8 утра у нас поликлиника детская откроет уже двери для наших жителей»,— сказал глава региона.

Алла Чижова

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