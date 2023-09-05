Через Оренбуржье пройдет самый протяженный в России горный туристический маршрут

Через Оренбургскую область пройдет самый протяженный в России горный туристический маршрут «Большая Уральская тропа» длиной более 2500 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Маршрут охватывает 50 особо охраняемых природных территорий в пяти регионах: Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также Башкирии. Протяженность оренбургского отрезка путешествия составит почти 300 км. Межрегиональный вело-пешеходный трек пройдет с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. В настоящее время проводится маркировка маршрута.

Данный маршрут разработан по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства»

Андрей Сазонов