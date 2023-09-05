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обновлено 11:56

ХК «Ижсталь» из Удмуртии начал сезон с победы над «Южным Уралом»

4 сентября в Орске состоялся первый матч хоккейного клуба «Ижсталь» из Удмуртии в рамках нового сезона Первенства России среди команд Высшей хоккейной лиги. «Сталевары» обыграли «Южный Урал» со счетом 1:3, сообщает пресс-служба ижевской команды.

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Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

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Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, команда выполнила поставленную перед ней задачу. Сложности возникли во втором периоде, однако голкипер и грамотные действия в обороне позволили «дотерпеть» и забить гол в третьем периоде.

«Приятно побеждать в своей первой игре на посту главного тренера, я очень рад, но еще больше меня обрадует, когда наша команда выйдет в плей-офф»,— заявил господин Маслюков.


Следующий матч состоится 6 сентября в Челябинске. «Сталевары» сразятся с «Челметом».

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