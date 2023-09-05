В Саратове завершено расследование халатности при отлове собак

Саратовские следователи передали в прокуратуру уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) бывшего начальника областного управления ветеринарии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Обвиняемый, утверждают силовики, организовал работу так, что прогнозная численность подлежащих отлову бродячих собак оказалась занижена. Указанные действия привели к ненадлежащему финансированию отлова.

В СК отмечают, что ранее отчитывались о ходе расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.

После утверждения обвинительного заключения дело изучит суд.

По информации «Ъ» фигурантом выступает экс-руководитель управления Ветеринарии Алексей Молчанов.

Никита Маркелов

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