Не стоит рассказывать в соцсетях о своих психологических проблемах

Современные люди относятся к социальным сетям как к личному пространству и спокойно пишут о наболевшем, в том числе о разных психологических сложностях. Но соцсети — источник информации для работодателя, обнаружили американские психологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лори Фостер, ведущий автор исследования, профессор психологии Университета Северной Каролины, заметила, что даже профессионалы-психотерапевты и психологи часто рекомендуют своим пациентам обсуждать проблемы их психического здоровья в социальных сетях. Там люди получают определенную поддержку (как правило), а главное, уменьшают степень собственной стигматизации. Это чрезвычайно важно, соглашается Фостер, но не нужно распространять подобную практику на профессиональные социальные сети вроде LinkedIn — последствия могут быть непредсказуемыми и невыгодными для карьеры.

Другой автор исследования, Дженн Макчесни, доцент кафедры психологии колледжа Мередит в Северной Каролине, объясняет, что работодатели в профессиональном контексте весьма внимательно относятся к информации о психическом здоровье кандидатов и откровенные публикации могут принести конкретный вред соискателям работы. «Людям важно учитывать это обстоятельство, когда они собираются что-то написать о себе в интернете»,— предупреждает Макчесни.

В исследовании участвовали 409 специалистов-кадровиков, их поделили на четыре группы. Одной показали страницу кандидата в LinkedIn, где не было упоминания о психологических проблемах.

Второй группе показывали ту же страницу, но на ней был добавлен пост кандидата о его борьбе с тревогой и депрессией.

Третья группа помимо того же самого профиля LinkedIn без поста о тревоге и депрессии прослушивала еще и аудиоинтервью с кандидатом.

Наконец, четвертая располагала полным набором: профиль, пост и аудиоинтервью.

Каждый участник эксперимента получил один и тот же опросник: надо было поделиться впечатлением о личности кандидата и его перспективах на будущем рабочем месте.

«Мы обнаружили, что участники исследования, которые видели пост в LinkedIn о проблемах с психическим здоровьем, считали кандидата на работу менее эмоционально стабильным и менее добросовестным,— констатировала Макчесни.— Прослушивание интервью уменьшило количество вопросов к соискателю насчет его эмоциональной стабильности, но незначительно, но не повлияло на мнение о добросовестности кандидата».

«Наши результаты не означают, что людям следует воздерживаться от публикаций о тревоге и депрессии в LinkedIn,— продолжала Макчесни.— Но люди, которые думают, стоит ли рассказывать о психологических проблемах, должны иметь в виду, что подобная публикация может изменить мнение будущих работодателей».

Фостер подчеркнула, что их эксперимент — важный шаг на пути к пониманию того, какие последствия имеет для человека откровенность в интернете.

По материалам.

Ольга Грибова