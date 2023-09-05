Фонтан кипятка забил из люка в Самаре

Очевидцы сообщили о фонтане кипятка, забившем из-под колодца во вторник в Самаре. Происшествие случилось на пр. Кирова. В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей компании выявили дефект на теплосети. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«На данный момент этот участок выведен из работы, ведется подготовка к ремонту. В планах устранить дефект в ближайшее время»,— говорится в сообщении.

Подача горячей воды не ограничивалась. Ранее в Самаре ул. Ново-Садовую залило кипятком из-за повреждения теплотрассы.

Георгий Портнов