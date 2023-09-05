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В Краснодаре бывшего оперативника оштрафовали за разглашение гостайны

В Краснодаре бывшего оперативного сотрудника оштрафовали за разглашение государственной тайны. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным инстанции, мужчина получил доступ к секретным сведениям по долгу службы. В январе текущего года нарушитель выдал часть сведений в ходе телефонного разговора с третьим лицом. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину»,— говорится в сообщении.

Согласно ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну), мужчину оштрафовали на 100 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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