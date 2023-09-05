В Завокзальном районе промышленную территорию отдадут под жилую застройку

В планировочном районе Завокзальный (Железнодорожный район, Екатеринбург) еще одну промышленную территорию отдадут под жилую застройку, следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации. Согласно документу, речь идет о территории площадью 12,1 га. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, речь идет об участках ООО «Машпродукции».

По обращению компании комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрела предложение о внесении изменений в зону ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов). На участке планируют установить территориальные зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), Ц-3 (транспортной инфраструктуры), ЦС-6 (объектов общего образования). «В настоящее время на сайте администрации Екатеринбурга опубликована информация о подготовке проекта внесения изменений в границах указанной территории, которая в дальнейшем будет рассмотрена в рамках проведения процедуры общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством»,— пояснили в пресс-службе мэрии.

Согласно картам, «Машпродукция» находится на ул. Завокзальная ул., 5, корп. 2. Как указано в сервисе Kartoteka.ru,компания занимается арендой и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Бенефициаром компании является ООО «СтройАтом-М» (находится в процессе реорганизации), гендиректор компании — Юрий Холкин.

Ранее заявлялось, что в Завокзальном потенциально могут построить порядка 2 млн кв. м жилья для 70 тыс. человек.

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