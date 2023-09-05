В Богородске осудили начальника пожарной части за сбор премий с подчиненных

Богородский городской суд вынес обвинительный начальнику пожарно-спасательной части №174 Сергею Рысеву. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Следствием и судом установлено, что с 2017 года по 2019 год Сергей Рысев систематически поощрял своего подчиненного, выписывая ему премии, а затем уговаривал вернуть часть денег на свой расчетный счет, привязанный к банковской карте. Кроме того, подсудимый вносил недостоверные сведения в документы о работе подчиненного, который фактически не выполнял указанные работы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области. От занимаемой должности начальник пожарной был отстранен на время расследования.

Сергея Рысева наказали принудительными работами на срок два года шесть месяцев с удержанием 10% заплаты в доход государства и на два года лишили его права занимать должности в государственных органах и МСУ. Подсудимый вину не признал и намерен обжаловать приговор. По словам защиты осужденного, деньги, на которые из начисленных премий складывались работники пожарной охраны, тратились на нужды отряда и ремонт техники, так как часть Богородска в должном объеме не финансировалась.

Иван Сергеев