Астраханский чиновник стал фигурантом дела о взятке

Астраханские следователи возбудили дело о взятке (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудник администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики утверждают, что подозреваемый 24 августа в кафе на улице Ахматовской получил от предпринимателя взятку. Деньги предназначались за невключение заведения в перечень мест массового пребывания людей, а также за отказ от проведения проверок.

Следователи отмечают, что пресекли преступную деятельность совместно с УФСБ России по Астраханской области.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.