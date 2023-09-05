Рожь в этом году в Татарстане подешевела на 22%

Закупочные цены на зерно упали в этом году в Татарстане из-за запасов, которые образовались после рекордного урожая 2022 года. В частности, рожь подешевела на 22%, ячмень — на 17%, пшеница — на 3–9%. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона заявил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

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«Основной проблемой для сельхозтоваропроизводителей на рынке зерна в текущем году стали высокие переходящие запасы, сформировавшиеся впоследствии рекордного урожая 2022 года»,— отметил господин Зяббаров.

"Ъ-Казань"