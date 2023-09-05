Аграрии Ставрополья приступили к уборке кукурузы с площади 130 тысяч га

Сельскохозяйственные организации Ставропольского края приступили к уборке кукурузы. В текущем году предприятиям предстоит собрать урожай со 130 тыс. га полей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Уборка уже стартовала в четырех округах — Левокумском, Петровском, Изобильненском и Красногвардейском. Выращиванием кукурузы здесь занимаются как крупные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства.

«Аграрии провели обмолот кукурузы на площади 1,4 тыс. га и получили 7,5 тыс. т при средней урожайности 55,7 ц/га. Важно, что благоприятные погодные условия позволили в срок приступить к уборке»,– цитирует пресс-служба ведомства словам первого заместителя министра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой.

Отмечается, что в текущем году для снижения зависимости от импорта семян пропашных культур на Ставрополье были организованы участки гибридизации на площади 6,8 тыс. га. На 20% этих территорий были высажены семена отечественной селекции.

Анастасия Назарова