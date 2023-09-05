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57 улиц Курска временно останутся без газа

Подача газа будет прекращена в домах на 57 улицах Курска и в четырех населенных пунктах Курской области с 8:00 до 22:00 7 августа. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз и газораспределение Курск».

Ограничения связаны с «неотложным» ремонтом и коснутся следующих улиц в Курске:

  • Магистральный проезд;
  • 1-я, 2-я, 3-я Степная;
  • 1-й — 22-й Степные переулки;
  • 1-я — 5-я Кислинская;
  • 1-й, 2-й Кислинский проезд;
  • Цветная;
  • Броневая;
  • Аэроклубная;
  • Живописная;
  • Славянская;
  • Удачная;
  • Парашютная;
  • Парашютный переулок;
  • Летная;
  • Летный переулок;
  • Заповедная;
  • Заповедный проезд;
  • Окружная;
  • Тростниковая;
  • Заливная;
  • Ипподромная;
  • Плодовая;
  • Малая;
  • Сельская;
  • Басьяновская;
  • Колокольчиковая;
  • Ромашковая;
  • Жасминная;
  • Журавлиная;
  • Мостовая.

В Курском районе без газа останутся хутор Кислино, село Рышково, деревни Зорино и Голубицкое.

Алина Морозова

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