57 улиц Курска временно останутся без газа

Подача газа будет прекращена в домах на 57 улицах Курска и в четырех населенных пунктах Курской области с 8:00 до 22:00 7 августа. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз и газораспределение Курск».
Ограничения связаны с «неотложным» ремонтом и коснутся следующих улиц в Курске:
- Магистральный проезд;
- 1-я, 2-я, 3-я Степная;
- 1-й — 22-й Степные переулки;
- 1-я — 5-я Кислинская;
- 1-й, 2-й Кислинский проезд;
- Цветная;
- Броневая;
- Аэроклубная;
- Живописная;
- Славянская;
- Удачная;
- Парашютная;
- Парашютный переулок;
- Летная;
- Летный переулок;
- Заповедная;
- Заповедный проезд;
- Окружная;
- Тростниковая;
- Заливная;
- Ипподромная;
- Плодовая;
- Малая;
- Сельская;
- Басьяновская;
- Колокольчиковая;
- Ромашковая;
- Жасминная;
- Журавлиная;
- Мостовая.
В Курском районе без газа останутся хутор Кислино, село Рышково, деревни Зорино и Голубицкое.