57 улиц Курска временно останутся без газа

Подача газа будет прекращена в домах на 57 улицах Курска и в четырех населенных пунктах Курской области с 8:00 до 22:00 7 августа. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз и газораспределение Курск».

Ограничения связаны с «неотложным» ремонтом и коснутся следующих улиц в Курске:

Магистральный проезд;

1-я, 2-я, 3-я Степная;

1-й — 22-й Степные переулки;

1-я — 5-я Кислинская;

1-й, 2-й Кислинский проезд;

Цветная;

Броневая;

Аэроклубная;

Живописная;

Славянская;

Удачная;

Парашютная;

Парашютный переулок;

Летная;

Летный переулок;

Заповедная;

Заповедный проезд;

Окружная;

Тростниковая;

Заливная;

Ипподромная;

Плодовая;

Малая;

Сельская;

Басьяновская;

Колокольчиковая;

Ромашковая;

Жасминная;

Журавлиная;

Мостовая.

В Курском районе без газа останутся хутор Кислино, село Рышково, деревни Зорино и Голубицкое.

Алина Морозова

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