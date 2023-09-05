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У главы краевого минкульта появился новый заместитель

Заместителем министра культуры Пермского края назначена Елена Колчанова. Она будет курировать работу финансово-экономического направления, организационного блока и отдела профессионального искусства министерства культуры Пермского края.

Елена Колчанова окончила историко-политологический факультет Пермского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала в краевом минэке, где возглавляла отдел по внешнеэкономической деятельности. Несколько лет руководила Центром международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты.

На новом посту госпоже Колчановой предстоит выстраивать качественную инфраструктуру, управлять учреждениями и командами, обеспечивать менеджмент событий в сфере культуры.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ранее занимавшая должность замглавы краевого минкульта Марина Илюхина возглавила АНО «Агентство новых технологий», которое развивает социокультурное пространство на территории бывшего завода Шпагина.

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