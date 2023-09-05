На оценку состояния моста через Белую в Уфе выделят до 5,5 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для проведения обследования и оценки техсостояния моста через реку Белая в створе улицы Округа Галле, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 5,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 26 сентября. Работы, которые профинансирует городской бюджет, должны быть выполнены до 30 ноября.

Согласно аукционной документации, целью работ является, в частности, получение актуальной информации о состоянии моста и рекомендаций по устранению дефектов.

Длина моста с учетом капремонта подходов составляет 1,06 км.

Венера Хисамова

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