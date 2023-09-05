«Мохит-СТР» получит участки в Стерлитамаке для строительства полигона ТБО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении ООО «Мохит-СТР» двух участков в Стерлитамаке в аренду без торгов для строительства второй очереди полигона ТБО и производством RDF-топлива. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Проект включен в перечень приоритетных.

Площадь участков, расположенных на улице 40-й проезд, составляет около 12 га. Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компанией договоры аренды.

В 2019 году эти земли предоставлялись АО «ПТК Экопром» для строительства производственно-технологического комплекса по переработке вторичных ресурсов. Однако проект не был реализован. В августе текущего года Радий Хабиров признал свое распоряжение утратившим силу.

ООО «Мохит-СТР» зарегистрировано в 2015 году в Стерлитамаке. Компания занимается сбором неопасных отходов. Учредителями являются Эльвира Миндиярова (60%) и Айрат Мусабиров (40%). В 2016-2018 годах принадлежала совладельцу регоператора по обращению с отходами «Эко-сити» Айрату Максадову. В 2022 году выручка составила 103,4 млн руб., чистая прибыль — 4,88 млн руб. На сайте «Мохит-СТР» указано, что предприятие перерабатывает до половины мусора, образуемого жителями Стерлитамака и прилегающих районов.

Влада Шипилова

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