Глава саратовской Ассоциации Героев отправляется на фронт

Руководитель саратовского отделения «Российской Ассоциации Героев» (РАГ), герой РФ Александр Янклович сообщил на пресс-конеференции о своей отправке на фронт.

Господин Янклович назначен заместителем командира новой бригады особого назначения Росгвардии РФ под номером 116 (три-четыре полка). В зоне СВО саратовец продолжит исполнять поручение губернатора Романа Бусаргина — налаживать гуманитарный коридор.

Александр Янклович планирует уехать на фронт в середине сентября. В отделении РАГ его обязанности будет исполнять заместитель — полковник запаса Николай Сорокин.

Дарья Васенина

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