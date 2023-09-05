PMI Китая в сфере услуг упал до минимума за 8 месяцев

Индекс деловой активности (PMI) Китая в сфере обслуживания, по подсчетам Caixin, в августе составил 51,8 пункта, что на 2,3 п. п. ниже, чем в июле, а также является самым низким показателем с начала текущего года.

Ранее Caixin опубликовала данные по деловой активности в производственном секторе. В августе PMI в этом секторе вырос на 1,8 п. п., что частично компенсировало снижение индекса деловой активности в сфере услуг. Однако сводный индекс деловой активности за август в итоге все же немного снизился — на 0,2 п. п., до 51,7, что стало самым низким уровнем PMI с февраля.

Данные Caixin немного отличаются от официальной статистики, однако общая тенденция совпадает. Так, по данным Национального бюро статистики Китая, производственный PMI в августе восстановился на 0,4 п. п., до 49,7 пункта, а индекс деловой активности в сфере услуг снизился на 1,0 п. п., до 50,5 пункта, достигнув минимума за год. Общий PMI, согласно официальным данным, восстановился на 0,2 п. п., до 51,3 пункта.

Кирилл Сарханянц