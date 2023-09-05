В Тюменской области местами похолодает до -5 градусов

В ночное время с 6 по 8 сентября в Тюменской области ожидаются заморозки. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, в низинах региона температура воздуха составит 0°…-5°.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью в среду, 6 сентября, температура воздуха составит +6°, а днем — +16°. Будет облачно, без осадков.

В четверг, 7 сентября, ночная температура составит +5°, а дневная — +19°. Будет переменно облачно, осадки не ожидаются. В пятницу, 8 сентября, средняя ночная температура в регионе составит +7°, а дневная — +19°. Также будет облачно, без осадков.

Полина Хабарова

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