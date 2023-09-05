В Красноярске тренер по биатлону похитил боеприпасы на 83 тыс. рублей

Тренер красноярского регионального центра спортивной подготовки «Академия биатлона» ответит в суде за махинации с боеприпасами. Об этом рассказали в прокуратуре края.

Следственным органами тренер обвиняется в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и незаконном сбыте боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Согласно материалам дела, с 2019 года тренер похищал патроны, которые не использовали спортсмены во время тренировок, в ведомостях указывал ложные сведения о полном расходовании боеприпасов. В общей сложности он похитил более 11 тыс. патронов калибра 5,6 мм на сумму 83 тыс. руб., их, говорится в деле, он планировал продавать спортсменам, занимающимися стрельбой.

В июле 2022 года при продаже отцу своего ученика полусотни спортивно-охотничьих патронов тренера с поличным задержали оперативники управления ФСБ России по Красноярскому краю.

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Илья Николаев