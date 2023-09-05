Командир мотострелкового взвода из Новоуральска погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб командир мотострелкового взвода из Новоуральска (Свердловская область), лейтенант Андрея Шитова. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава уральского города Вячеслав Тюменцев.

Андрей Шитов родился в 1998 году в Оренбурге. Впоследствии его семья переехала в Новоуральск, где он учился в школе №49. Затем он закончил Екатеринбургское суворовское училище и Московское общевойсковое высшее командное училище. Службу проходил в 150-й дивизии ВС РФ.

В СВО он участвует с прошлого года. В конце мая 2022 года Минобороны РФ сообщало, что взвод под командованием Андрея Шитова действовал в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, которая вела освобождение населенного пункта. В ходе продвижения взвод обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое количество противников, после чего начал атаку позиций врага. В ходе развития наступления Андрей Шитов огнем из БМП уничтожил два дота и штурмом взял опорный пункт противника.

28 августа 2023 года лейтенант погиб, не дожив до своего 25-летия всего лишь несколько дней. Прощание с военным пройдет в среду, 6 сентября, в 13:00 в Новоуральском похоронном доме на ул. Фурманова, 32А.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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