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Ожоги 6% тела получил мужчина при проведении электрогазосварочных работ в Ижевске

Молодой мужчина 1998 года рождения получил травмы при проведении электрогазосварочных работ на улице Кооперативная в столице Удмуртии. Причиной инцидента, произошедшего утром 4 сентября, стало нарушение техники пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, на молодом человеке загорелась одежда, в результате чего он получил ожоги 6% тела. Ему потребовалась медицинская помочь. В настоящее время состояние мужчины улучшилось, его отпустили домой.

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