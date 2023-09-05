Ожоги 6% тела получил мужчина при проведении электрогазосварочных работ в Ижевске

Молодой мужчина 1998 года рождения получил травмы при проведении электрогазосварочных работ на улице Кооперативная в столице Удмуртии. Причиной инцидента, произошедшего утром 4 сентября, стало нарушение техники пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, на молодом человеке загорелась одежда, в результате чего он получил ожоги 6% тела. Ему потребовалась медицинская помочь. В настоящее время состояние мужчины улучшилось, его отпустили домой.