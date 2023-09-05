В Иркутской области снизились цены на 12 продовольственных товаров

В Иркутской области отмечается снижение цен ряд продовольственных товаров. Всего изменилась стоимость 12 товаров, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона со ссылкой на данные Иркутскстата.

Наибольшее снижение стоимости произошло на белокочанную капусту (-10,02%), картофель (-5,26%), на 4,27% снизилась цена на лук. Также в цене снизились морковь (-2,09%), яблоки (-1,38%), мороженная рыба (-1,24%), пшеничная мука (-0,37%), вермишель (-0,23%), соль (-0,13%), сливочное масло (-0,12%), пастеризованное молоко (-0,07%) и пшено (-0,04%).

Из товаров первой необходимости цены выросли на куриное мясо (+1,17%).

При этом уточняется, что тенденция к росту цен на мясо кур фиксируется еще в 67 субъектах страны. Без изменений остались цены на баранину, ржаной и пшеничный хлеб.

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Александр Киселев