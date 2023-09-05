На Урале будут судить водителя автобуса за ДТП, в котором погиб ребенок

В Верхней Пышме будут судить водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 62-летнему мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 29 мая около 17:05 водитель автобуса №108 выехал на перекресток пр.Успенского-ул. Огнеупорщиков-ул. Машиностроителей. Не убедившись в безопасности маневра, он стал поворачивать направо, в результате чего наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы головы, туловища и конечностей. Она скончалась на месте аварии.

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