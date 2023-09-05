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Алексея Демкина исключили из Пермского общественного совета по топонимике

Экс-мэр Перми Алексей Демкин покинул пост председателя общественного совета по топонимике. Постановлением главы Перми в состав совета внесены изменения. Документ опубликован на сайте мэрии.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно постановлению, должность председателя совета перешла от бывшего мэра к нынешнему. Новым главой совета по топонимике стал Эдуард Соснин.

Из совета также выводится экс-замглавы Перми Алексей Грибанов, в августе он стал советником главы города. Его место в совете займет и. о. замглавы администрации Перми Юлия Овсянникова.

Напомним, в июне Алексей Демкин сложил с себя полномочия главы Перми, его отставку приняла гордума. Господин Демкин перешел на работу вице-премьером краевого правительства. В августе новым мэром стал глава краевого минэка Эдуард Соснин.

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