Алексея Демкина исключили из Пермского общественного совета по топонимике

Экс-мэр Перми Алексей Демкин покинул пост председателя общественного совета по топонимике. Постановлением главы Перми в состав совета внесены изменения. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно постановлению, должность председателя совета перешла от бывшего мэра к нынешнему. Новым главой совета по топонимике стал Эдуард Соснин.

Из совета также выводится экс-замглавы Перми Алексей Грибанов, в августе он стал советником главы города. Его место в совете займет и. о. замглавы администрации Перми Юлия Овсянникова.

Напомним, в июне Алексей Демкин сложил с себя полномочия главы Перми, его отставку приняла гордума. Господин Демкин перешел на работу вице-премьером краевого правительства. В августе новым мэром стал глава краевого минэка Эдуард Соснин.