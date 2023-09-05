Мэр Ирбита Николай Юдин вновь претендует на пост главы города

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ирбита (Свердловская область) одобрила двух претендентов. Этапы конкурса преодолели действующий мэр Николай Юдин и депутат гордумы Ирбита Ольга Гладкова, сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Ирбита

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Ирбита

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Молодцы оба кандидата — поставили во главу угла в своих программах человека. Ирбитчан, которые болеют и голосуют за них, которые знают их»,— заявил член комиссии, управляющий администрацией Восточного управленческого округа области Николай Клевец.

Конкурсная комиссия оценивала программы развития города, образование и опыт работы кандидатов. Претендентов на пост главы города рассматривали первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, советник замгубернатора региона Елена Омарова, замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и управляющий администрацией Восточного управленческого округа области Николай Клевец. Ирбит в комиссии представляли депутаты гордумы Татьяна Долгополова, Андрей Вохмянин, Тимофей Чукреев и председатель общественной палаты Ирбита Сергей Фучкин.

Два претендента на пост главы города будут представлены 14 сентября на заседании думы Ирбита. Кандидат, набравший большее число голосов депутатов, будет избран на должность мэра.

В 2018 году мэром был избран Николай Юдин, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации города. На посту он сменил Геннадия Агафонова, который с 2009 года дважды избирался главой Ирбита.

Василий Алексеев

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