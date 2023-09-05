Экс-главврач краевого онкодиспансера не смог оспорить приговор за взяточничество

Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему главному врачу ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» Максиму Мезенцеву. Ранее по результатам повторного рассмотрения дела Индустриальный суд признал его виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. и запрету на занятие определенных должностей в системе здравоохранения сроком на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд согласился с версией следствия, что господин Мезенцев получил два подарочных сертификата по 25 тыс. руб. каждый магазина бытовой техники. Взятку передала представитель ООО «Элиона», которая занималась поставкой питания для онкодиспансера. Максим Мезенцев сначала написал явку с повинной, но затем рассказал, что сделал это из-за обмана со стороны силовиков.

В 2021 году Индустриальный райсуд приговорил его к указанному наказанию. Но затем Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, вернув его в прокуратуру, которая направило дело на новое рассмотрение в СУ СКР по Пермскому краю. В июне этого года господин Мезенцев был осужден повторно и пытался обжаловать приговор в краевом суде.