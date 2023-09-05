Врачи тамбовской больницы попали под уголовное дело из-за гибели 11-летнего мальчика

Управление Следственного комитета по Тамбовской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности «вследствие возможного ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей» (ч.2 ст. 109 УК РФ, до трех лет колонии) по факту гибели 11-летнего мальчика в одной из больниц региона. Об этом сообщило ведомство.

Предварительно установлено, что ночью 19 августа в реанимационное отделение больницы был доставлен ребенок с травмами внутрибрюшных органов, полученных в результате падения с велосипеда. «Несмотря на резкое ухудшение состояния, оперативное вмешательство было начато лишь спустя десять часов. Через несколько дней, не приходя в сознание, пациент скончался»,— рассказали следователи.

В рамках расследования уголовного дела была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Алина Морозова

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