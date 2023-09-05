В Башкирии суд вынес приговор директору турагентства за мошенничество

Стерлитамакский городской суд признал директора турагентства «Все включено» виновной в мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве при получении выплат и приговорил к шести годам условно с испытательным сроком пять лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По информации «Ъ-Уфа» осужденной является 41-летняя Эльвира Губайдуллина.

Суд установил, что осужденная, будучи директором турагентства, с 2019 по 2021 годы продавала путевки на отечественные и зарубежные курорты, но свои обязательства по бронированию, оплате туров не выполняла. От ее действий пострадали 44 человека. Ущерб им составил около 2,7 млн руб.

Кроме того, осужденная незаконно получила субсидию в размере около 350 тыс. руб., предоставив в центр занятости населения подложные документы об оборудовании рабочих мест для инвалидов и начислении им зарплаты.

Вину в преступлении она признала. В обеспечительных целях на ее двухкомнатную квартиру в Стерлитамаке наложен арест.

Венера Хисамова

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