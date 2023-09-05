Скрипачка из Ямала получила приз Эмира Кустурицы на международном фестивале

Скрипачка из Ямало-Ненецкого автономного округа Зоя Пенькова получила специальный приз Эмира Кустурицы на международном фестивале Kustendorf CLASSIC. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Зоя Пенькова является воспитанницей музыкальной школы Тарко-Сале. Помимо нее в финал конкурса прошли два музыканта из Ямала: флейтистка Агнесса Габбасова из Ноябрьска и пианистка Александра Пряхина из Надыма.

Kustendorf CLASSIC — международный фестиваль русской классической музыки, который проводится в деревне Дрвенград (Сербия). Он был учрежден режиссером и музыкантом Эмиром Кустурицей.

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