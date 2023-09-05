Жители Челябинской области в среднем жертвуют на благотворительность 396 рублей

Во втором квартале средний размер благотворительных платежей в Челябинской области составил 396 руб. По этому показателю регион занимает 13 место среди субъектов РФ, сообщают аналитики сервиса электронных платежей «ЮMoney».

Наибольший объем пожертвований — в среднем 1,3 тыс. руб., россияне жертвуют фонды, которые помогают детским домам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями.

«По итогам восьми месяцев 2023 года средний размер пожертвования на лечение детей составил около 500 руб. Это на 20% больше, чем за тот же период 2022 года»,— уточняют аналитики сервиса «ЮMoney».

Среди регионов РФ больше всего в апреле-июне в среднем жертвовали на благотворительность жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (883 руб.), Москвы и Московской области (696 руб.), Краснодарского края (465 руб.) и Ростовской области (453 руб.).