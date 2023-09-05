Челябинская область лидирует по переобучению работников оборонных предприятий

По темпам переподготовки работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Челябинская область лидирует в стране, сообщают в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания зампреда кабинета министров Татьяны Голиковой с регионами по реализации поддержки занятости.

«В 42 регионах заключены договоры на обучение работников 143 предприятий ОПК. Сейчас проходят переподготовку 4 тыс. человек. Наибольшее число участников – в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае»,— говорится в сообщении правительства.