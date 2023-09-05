ФСБ завела дело против курганца, призывавшего к расправе над полицейскими

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к расправе над сотрудниками полиции. Горожанина установили сотрудники УФСБ России по Курганской области в ходе мониторинга интернета, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, курганец разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей материалы с высказываниями «побудительного характера, призывающими к осуществлению насильственных и враждебных действий в отношении сотрудников полиции».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Курганец уже признался в совершении преступления и раскаялся.

С начала года сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области» в рамках профилактики экстремистских проявлений» привлекли к административной ответственности более 30 жителей региона, распространяющих экстремистские материалы в интернете.

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