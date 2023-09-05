В бархатный сезон на курорты Кубани назначили 600 дополнительных поездов

На Курорты Краснодарского края в период бархатного сезона будут ходить свыше 600 дополнительных поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

В сообщении с Адлером добавили, в том числе, 220 дополнительных составов, с Анапой — 170, с Новороссийском — 140.

«Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском»,— говорится в сообщении.

До конца сентября также продлили курсирование составов №589/590 «Москва – Новороссийск», №459/460 «Тамбов – Адлер», №455/456 «Новороссийск – Челябинск», №227/228 «Санкт-Петербург – Новороссийск», №503/504 «Уфа – Анапа» и других. В общей сложности в период курортного сезона, начиная с мая, в южных направлениях было назначено 4,5 тыс. дополнительных поездов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram