На воронежского пилота завели уголовное дело за незаконную перевозку пассажиров

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ, до двух лет колонии), возбуждено в отношении пилота, подозреваемого в незаконной коммерческой перевозке пассажиров на воздушном судне в Воронежской области. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В ходе проверки Воронежской транспортной прокуратуры во взаимодействии с региональным управлением ФСБ было установлено, что пилот выполнил «ознакомительный полет» над областью, «не убедившись в безопасности транспортного средства», а также — не имея разрешения на использование воздушного пространства в условиях режима ограничения полетов, введенного 24 февраля 2022 года.

Алина Морозова

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