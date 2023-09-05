ВТБ: Челябинская область в лидерах по пенсионным накоплениям

Челябинская область входит в тройку регионов, где зафиксирован наибольший интерес жителей к программе негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом сообщает «ВТБ Пенсионный фонд» по итогам проведенного исследования. Также, по данным банка, в топ-3 входят Краснодарский и Пермский края.

В Челябинской области количество новых договоров негосударственного пенсионного обеспечения увеличилось на 67% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма взносов превысила 97 млн руб.

Гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская отмечает, что растущий интерес к НПО «демонстрирует, что этот продукт становится ближе и понятнее людям, и они чаще относятся к накоплениям дополнительных средств к старости более ответственно».